انت الان تتابع خبر كندا توصي فئة من المرضى بتجنب لقاح أسترازينيكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: ”هيلث كندا تُحّدث نشرة المنتج الخاصة بلقاحي أسترازينيكا وكوفيشيلد المضادين لكوفيد-19 لتضيف متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية كعرض جانبي محتمل، مع تحذير للمرضى ممن لديهم تاريخ إصابة بهذه المتلازمة من تلقي لقاح أسترازينيكا أو كوفيشيلد“.ومتلازمة التسرب من الشعيرات الدموية شديدة الندرة، وهي حالة خطيرة تؤدي إلى تسرب السوائل من الشعيرات الدموية الصغيرة، ما يؤدي إلى تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم وتخثره وانخفاض مستويات بروتين مهم في الدم.

وقالت هيلث كندا إنها ”تتابع مع وكالة الصحة العامة الكندية هذه الحالة منذ أن اعتبرتها وكالة الأدوية الأوروبية مصدر قلق محتملا في أبريل نيسان“.

وأضافت أنه بحلول 11 يونيو / حزيران تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمتلازمة في كندا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا.



وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، أشارت في شهر مايو / ايارالماضي إلى أن لقاح أسترازينيكا، قد يتسبب بتجلطات في الدم لدى بعض الأشخاص.

وقالت الوكالة حينها إن بعض الأدلة ”تشير إلى أن الجلطات غير الشائعة المرتبطة بتلقي لقاح أسترازينيكا، للوقاية من كوفيد-19، تحدث أكثر في النساء عن الرجال“، لكنها أشارت إلى أن ”احتمالات حدوث ذلك محدودة جدا“.

وأضافت الوكالة في تقرير لها عن مسألة الجلطات: ”توجد الآن بعض الأدلة على أن معدل حدوث ذلك أعلى في الإناث مقارنة بالذكور، على الرغم من أن ذلك ليس ملحوظا في كل الفئات العمرية ويبقى الفارق محدودا“.

وكان مسؤولون بريطانيون قالوا من قبل إن هناك احتمالات بأن يكون حدوث الجلطات جراء لقاح أسترازينيكا مرتبطا بالسن، بينما لم يتم إثبات وجود علاقة بالجنس، مشيرين إلى أن النساء تلقين اللقاح أكثر من الرجال.

