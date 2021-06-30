السعودية تعدم "داعشيا" أدين بقتل رجل أمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت السعودية، الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق أحد الإرهابيين بعد إدانته بقتل رجل أمن والخروج على الحاكم استجابة لتوجيهات تنظيم داعش.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية: "أقدم هايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية) على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل أمن استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي".



وأوضحت أنه "انتمى لتنظيم داعش الإرهابي وبايع زعيمه وأيد أعمال التنظيم الإرهابية وتبنى أفكاره, واعتنق المنهج التكفيري، إضافة إلى حيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي, وتعاطي المواد المخدرة".

وأشارت إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم".

وأضافت: "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض, فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله".

ولفتت إلى أن "الحُكم تم تأييده من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

ونوهت بأنه "تم تنفيذ حُكم القتل حداً, اليوم الأربعاء، بمنطقة تبوك".

ونقلت عن وزارة الداخلية التأكيد على حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ الأحكام في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وشددت على أنها "لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها".