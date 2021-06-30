مراجعة قوائم المستحقين لـ"سكن كريم" وتنقيحها في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مراجعة القوائم الواردة لمستحقي "سكن كريم" وتنقيحها بعد تطبيق المعايير المحددة طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

وقال محافظ أسيوط، إنه يجري التأكد من الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي لكل أسرة مدرجة في القائمة، وعدم امتلاك منزل غير المدرج في القوائم المستهدفة، وذلك من خلال رؤساء الوحدات المحلية واللجان المشكلة بالقرى.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894، تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".