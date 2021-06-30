وفاة مصابة في موقعة "طفاية الحريق" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لفظت إحدى الفتاتين المصابتين في واقعة تطاير طفاية حريق، أنفاسها الأخيرة، في الدقهلية، وذلك عقب استخدام شاب طفاية حريق للاحتفال بعرس في قرية اتميدة بميت غمر، وفارقت الفتاة الحياة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى ميت غمر.

وتحول فرح شعبي في قرية "أتميدة" بميت غمر في محافظة الدقهلية، إلى مشهد رعب، أسفر عن إصابة فتاتين من المدعوين بواحدة من مطافئ حريق، يتراقص بها بعض الصبية، اندفعت كالقذيفة نحو الفتاتين، اللتين نقلتا بإصابات خطيرة في الرأس إلى العناية المركزة بمستشفى ميت غمر.

بدأت الأحداث بدعوة لنقل جهاز عروس، تجمع الأهالي مع الاحتفال الكبير به في الشارع، حيث عُلقت ستائر تحمل صورًا دموية تشبه ما تعرضه أفلام الرعب الأمريكية، بينما بدأ صبية في عقدهم الثاني من العمر التراقص على أغاني المهرجات، حاملين مطافئ حريق يطلقون غازها في الهواء احتفالاً قبل أن تنلفت إحدى المطافئ من يد حاملها في اتجاه الفتاتين "نور" و"ميادة"، اللتين سقطتا على الأرض مصابتين بكسور في منطقة الرأس وتهشم بالعظام.

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