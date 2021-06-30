إعدام سعودي أدين بقتل رجل أمن والخروج على الحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - ( د ب أ):

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق أحد السعوديين الإرهابيين بعد أن أدين بقتل رجل أمن والخروج على الحاكم استجابة لتوجيهات تنظيم داعش .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم أن سعوديا أقدم على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل أمن استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين.

واضافت"واس" أن الإرهابي أدين بـ"الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره" ، إضافة الى "اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم".

وقالت إن التحقيق مع الجاني "أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم"، و"بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، وتم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله".

وأشارت إلى أن "الحُكم أيد من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأوضحت أنه "تم تنفيذ حُكم القتل حداً اليوم بمنطقة تبوك شمال المملكة".