"أونكتاد" تتوقع خسارة الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار نتيجة تراجع السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن يخسر الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار نتيجة انهيار السياحة الدولية خلال عامي 2020 و2020.

وقال التقرير إن سبب هذا التوقع هو الخسارة التقديرية لتأثير الوباء المباشر على السياحة وتأثيره على القطاعات الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بها.

وبحسب التقرير الذي جاء بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، فإن السياحة الدولية وقطاعاتها المرتبطة ارتباطا وثيقا، تكبدت خسارة قدرها 2.4 تريليون دولار في عام 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على انخفاض حاد في عدد السائحين الدوليين.

وتوقع التقرير أن تحدث خسارة مماثلة هذا العام، موضحا أن التعافي من قطاع السياحة سوف يتوقف إلى حد كبير على استيعاب لقاحات كورونا على الصعيد العالمي.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع في السياحة الدولية في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا أنه لا يزال يتوقع خسارة تتراوح بين 1.7 تريليون دولار و2.4 تريليون دولار في عام 2021، مقارنة بمستويات عام 2019.

وتستند النتائج إلى عمليات محاكاة تستوعب آثار خفض السياحة الدولية فقط، وليس سياسات مثل برامج التحفيز الاقتصادي التي قد تخفف تأثير الوباء على القطاع.