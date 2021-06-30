تعرف على خريطة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية على مستوى المحافظة بمختلف شعبها "العام، التجار، الصناعي، الفندقي، الزراعي".

وكان المحافظ قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86.64% على مستوى المحافظة.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسؤولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.