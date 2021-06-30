دراسة / لقاحا "فايزر" و"موديرنا" قد يوفران حماية مدى الحياة من فيروس "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - توصلت دراسة جديدة نشرت أمس الإثنين، إلى أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" قد يوفران حماية مدى الحياة ضد فيروس كورونا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تلقوا أيّا من الجرعتين والتي تستخدم تقنية mRNA، كانت لديهم إستجابات مناعية قوية ومستمرة، كما أنتجت اللقاحات مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد ثلاثة أنواع من الفيروس.

وقالت الدراسة أن متلقي لقاح "فايزر" أو "موديرنا" يمكن أن يتمتعوا بمناعة طويلة الأمد لسنوات أو ربما لبقية حياتهم، وقد لا يحتاجون حتى إلى لقاحات معززة، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور علي اليبيدي، إختصاصي المناعة في جامعة واشنطن للصحيفة "إنها علامة جيدة على مدى قوة مناعتنا من هذا اللقاح".

والدراسة التي نشرت أمس الإثنين في مجلة Nature، ذكرت أنه تم إخضاع 14 شخصا للإختبار وهم تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر" من بينهم ثمانية أشخاص أصيبوا سابقا بكورونا.

ودرس الباحثون العقد اللمفاوية التي تنتج نوعا من خلايا الجهاز المناعي تعرف بإسم خلية الذاكرة "ب" التي تحبس سطح مسببات الأمراض الغازية وتميزها لتدميرها بواسطة الخلايا المناعية الأخرى.

كما يمكن أن تنتشر في مجرى الدم لسنوات أو حتى لعقود ويمكن لجهاز المناعة أن يستدعيها إذا كانت هناك عدوى أخرى.

المصدر: "ديلي ميل"