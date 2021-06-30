أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال اليوم الماضي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا بواقع 21042 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجل عدد الوفيات زيادة قياسية بلغت 669 وفاة.

وفقا لأرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الأربعاء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5823)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2583)، ثم مدينة بطرسبورغ (1503).

ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و514599 إصابة، وتعافى 5 ملايين و393 شخصا، منهم 16356 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي حتى الآن 135214 شخصا.

هذا واتخذت السلطات الروسية جملة من الإجراءات لتحفيز المواطنين على مزيد من الإقبال على التطعيم ضد الفيروس، كما فرضت إلزامية التطعيم في عدد من القطاعات المهنية، لمواجهة العدد المتزايد من الأصابات بالفيروس مؤخرا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.