البحرية الإيرانية تبدأ مناورات في بحر قزوين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

تحت شعار “یا حسین (ع) “، انطلقت صباح الیوم الأربعاء مناورات “الأمن المستدام 1400” للقوة البحریة الإیرانية في مياه بحر قزوين بشمال البلاد،

تشارك في هذه المناورات جميع أنواع الوحدات العائمة وطيران القوة البحرية للجیش الإیراني، بما في ذلك راجمات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات المسيرة ومنظومات الحرب الإلكترونية، إلى جانب الوحدات البحرية ومشاركة القوات الخاصة البحرية للجیش في بحر قزوين.

وتجري هذه المناورات البحرية على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين.

وتهدف مناورات “الأمن المستدام 1400” كما تزعم ايران إلى تعزيز الأمن الشامل في بحر قزوين، و”إعلان رسالة السلام والصداقة في ظل الاقتدار والاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي في القوة البحرية الإيرانية، كما تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة لجيل الشباب في أكبر بحيرة مغلقة في العالم”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.