شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلا و149 مفقودا تحت أنقاض مبنى ميامي المنهار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت فرق الإنقاذ لليوم السابع تمشيط موقع انهيار مبنى في ميامي خلف 12 قتيلا وسط تبدد الآمال في العثور على ناجين بين 149 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وتركت السلطات باب الأمل مفتوحا أمام احتمال العثور على ناجين بعد انهيار جزء كبير من المبنى المؤلف من 12 طابقا ويضم 136 وحدة سكينة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس.

وقال رون ديسانتيس حاكم فلوريدا في مؤتمر صحفي "الطريقة التي أرى بها الأمر، باعتباري عضوا سابقا في البحرية، هي أنه عندما يُفقد أحد من أفراد الجيش يظل مفقودا لحين العثور عليه والبحث لا يتوقف".

لكن لم يعثر على أي أحياء بين الأنقاض منذ الصباح الباكر بعد ليلة انهيار المبنى أي منذ نحو أسبوع ويتضاءل الأمل ساعة بعد ساعة في العثور على ناجين.

ولم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار مبنى شامبلين تاورز ساوث الذي شيد قبل 40 عاما فيما يعتبر أسوأ كارثة إنشائية في تاريخ الولايات المتحدة.