الجيش الأميركي على بعد أيام من إتمام انسحابه من أفغانستان



قال مسؤولون أمريكيون، يوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي على بعد أيام على ما يبدو من إتمام انسحابه من أفغانستان مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 سبتمبر/أيلول الذي حدده الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب القوات، وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة.

ولن يشمل سحب القوات والعتاد من أفغانستان قوات ستظل لحماية الدبلوماسيين بالسفارة الأمريكية والمساعدة على الأرجح في تأمين مطار كابول.

وقال المسؤولون لوكالة رويترز شريطة عدم نشر أسمائهم، إن قوة حماية السفارة قد تتألف من زهاء 650 عسكريا.

وتوقف الجيش الأمريكي عن الكشف علنا عن تفاصيل انسحابه بعد استكمال أكثر من 50 بالمئة منه في وقت سابق من يونيو/حزيران.

يأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأمريكي في وقت تكثف فيه حركة طالبان هجماتها في أنحاء البلاد.

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى أن الحركة تسيطر حاليا على 81 من مناطق البلاد البالغ عددها 419.

وفشلت محادثات السلام التي تستضيفها قطر في تحقيق تقدم ملموس.