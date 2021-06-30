انت الان تتابع خبر بالفيديو: اصدار البطاقة الوطنية لا يتجاوز الاربع والعشرين ساعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - غرف وقاعات تم اعادة تأهيلها بداخل مديرية الاحوال المدنية بمنطقة بغداد الجديدة، حيث تم اضافة اقسام مستحدثة تعمل بشكل دوري لاصدار البطاقة الوطنية، وسط تأكديات بأن هنالك مقرات اخرى يجري العمل عليها لتكون مهيأة لاستقبال المراجعين وباعداد كبيرة.
اكمال معاملات المراجعين يسير على قدم وساق.. هذا ما تحدث به معنيون الذين اوضحوا ان عملية اصدار البطاقة الوطنية تعتمد بالمرحلة الاولى على الحجز الالكتروني الذي يثبت موعد للمواطنين لغرض قدومهم للمديرية لاكمال بقية الاجراءات التي تستغرق ساعات ولا تتجاوز اليوم الواحد.
التفاصيل في التقرير المرفق.
التفاصيل في التقرير المرفق.