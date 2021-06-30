انت الان تتابع خبر بالفيديو: اصدار البطاقة الوطنية لا يتجاوز الاربع والعشرين ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - غرف وقاعات تم اعادة تأهيلها بداخل مديرية الاحوال المدنية بمنطقة بغداد الجديدة، حيث تم اضافة اقسام مستحدثة تعمل بشكل دوري لاصدار البطاقة الوطنية، وسط تأكديات بأن هنالك مقرات اخرى يجري العمل عليها لتكون مهيأة لاستقبال المراجعين وباعداد كبيرة.

