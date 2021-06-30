عمليات البصرة تعلن تدمير مضافات ومصادرة أسلحة في أهوار المحافظة

وقال قائد العمليات اللواء علي الماجدي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة متمثلة باللواء ٣٦ الآلي والشرطة الاتحادية وأفواج طوارئ شرطة محافظة البصرة نفذت عمليات دهم وتفتيش في المناطق الشاسعة لأهوار الشافي شمال محافظة البصرة"، مبينا انها "تعد الملاذ للمطلوبين والهاربين والخارجين عن القانون وتشكل خطراً على الوضع الامني".واضاف ان "العمليات المنفذة تعد الاكبر والاهم في مناطق ايواء الهاربين والمطلوبين قضائيا"، مؤكدا ان "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وتدمير مضافات".

واشار الماجدي الى، ان "عمليات لاحقة ستنفذ تباعاً في مناطق أخرى من أهوار البصرة".

