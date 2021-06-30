وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح قنصلية بلاده في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، قنصلية بلاده بدبي في اليوم الثاني والأخير من زيارته التي وصفت بالتاريخية للإمارات حيث تعتبر الأولى لشخصية في هذا المنصب.

وتأتي هذه الخطوة غداة افتتاح لابيد للسفارة الإسرائيلية بأبوظبي في لحظة وصفها بالتاريخية قائلا: "نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء".

وقال لابيد في حفل الافتتاح: "بالأمس افتتحنا السفارة في أبوظبي، واليوم نفتتح القنصلية في دبي، لقد بدأنا في التعود على صنع التاريخ".

وأضاف أن "هذه القنصلية ليست رمزية، إنه مكان الحياة و السياحة والأعمال وحوار بين شعبين موهوبين يستطيعان ويريدان أن يساهم كل منهما في الآخر".

وأكد أن "السلام الذي نحتفل به اليوم ليس بين الحكومات والقادة بل بين الشعوب ".



وذكر لابيد أن ابنه الأكبر يدرس في فرنسا جنبًا إلى جنب مع طلاب من الإمارات، حيث سأله قبل أن يأتي لأبوظبي قائلا: "كيف توافقا فرد ابنه : أفضل من أي شخص آخر".



وتابع: "عندما سألته لماذا؟.. أجاب لأنهم مثلنا. إنهم من منطقتنا من العالم، بعقليتنا وطاقتنا، بعد يومين هنا أعرف بالضبط ما يعنيه".



وأشار لابيد إلى أن "ما نفتتحه هنا اليوم ليس فقط قنصلية، إنه مركز للتعاون، مكان يرمز إلى قدرتنا على التفكير معًا، للتطور معا ، لتغيير العالم معًا".

وفي وقت سابق من اليوم أشاد السفير الإماراتي في تل أبيب، محمد آل خاجة، بالزيارة التي يقوم بها لابيد للإمارات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تمضي قدماً من أجل السلام.



جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها إن لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيره الإسرائيلي "كان مثمراً وناجحاً".

وأضاف أن "العلاقات تزداد قوة ومتانة وتمضي قدماً إلى الآفاق المنشودة من أجل السلام والاستقرار ورسم مستقبل آمن في المنطقة".

وأمس، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية إسرائيل، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى الإمارات.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الإمارات تستضيف بعد أقل من 100 يوم في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل معرض إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي البارز الذي يشهد مشاركة نحو 195 دولة.

وعبر عن تطلعه لمشاركة إسرائيلية بارزة في هذا التجمع المهم الذي يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل ما بعد جائحة "كوفيد - 19" والمضي قدما في مسار التنمية المستدامة.