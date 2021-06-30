ثالث واقعة في أسبوع.. طعن حارسي أمن بـ"ماجدبورج" الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية توقيف رجل طعن حارسي أمن بسكين خلال فعالية عرض عام في مدينة ماجدبورج وأصابهما بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة، الأربعاء، إن الحارسين كانا يريدان في بادئ الأمر مرافقة الجاني المشتبه به إلى خارج الموقع بسبب سلوكه. ثم قام الرجل فجأة بسحب سكين وطعنهما ثم هرب.

ولم يبتعد الجاني عن مكان الواقعة مساء أمس الثلاثاء، حيث عثر عليه رجال الشرطة واعتقلوه في محيط مسرح الجريمة.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام قاضي التحقيقات في وقت لاحق اليوم.

وتعد الواقعة الثالثة من نوعها خلال 6 أيام

والإثنين، ألقت الشرطة القبض على شاب تشْتَبَه في أنه منفذ هجوم طعن بسكين في مدينة إرفورت، شرقي البلاد.



ووقع هجوم إرفورت، صباح الإثنين، بعد 3 أيام من هجوم مماثل في فورتسبورج شمالي ولاية بافاريا، الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح خطيرة.