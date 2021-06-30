السفير الإماراتي في تل أبيب: العلاقات مع إسرائيل تمضي قدماً من أجل السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد السفير الإماراتي في تل أبيب، محمد آل خاجة، بالزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين تمضي قدماً من أجل السلام.



جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها إن لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي "كان مثمرا وناجحا".

وأضاف أن "العلاقات تزداد قوة ومتانة وتمضي قدماً إلى الآفاق المنشودة من أجل السلام والاستقرار ورسم مستقبل آمن في المنطقة".

وأمس استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية إسرائيل وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى الإمارات.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة يما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الإمارات تستضيف بعد أقل من 100 يوم في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل معرض إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي البارز الذي يشهد مشاركة نحو 195 دولة.

وعبر عن تطلعه لمشاركة إسرائيلية بارزة في هذا التجمع المهم الذي يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل ما بعد جائحة "كوفيد - 19" والمضي قدما في مسار التنمية المستدامة.