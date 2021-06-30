أنور قرقاش: خطوات الإمارات الاستراتيجية للمستقبل تنعكس إيجابا على المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن الخطوات الاستراتيجية التي تخطوها بلاده تجاه المستقبل مطلوبة وضرورية.



وأضاف قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أن هذه الخطوات "بلا شك ستنعكس إيجاباً على الإمارات والمنطقة".

وأكد على أن "القيادة كما هي إرادة سياسية فهي أيضاً مجسات المستقبل، ولا بد لها من الخروج مما يعرف مجازا بمنطقة الأمان والراحة إلى ميدان الإنجاز".