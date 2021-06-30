شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد: أعادنا وجه مصر الحضارى وإحياء الريف بعد ثورة "الخلاص" 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتب الصحفية سكينة فؤاد، أن ثورة 30 يونيو، كانت "هبة" من الله، كللت إرادة الشعب المصرى والذى أدرك خلال العام الكارثي الذي حكمته الجماعة بأن كل ما فى مصر من تاريخ وحضارة وثقافة مهدد، وأنها ليست على قدر حكم مصر بما عملت عليه من تفكيك لمؤسسات الدولة وزرع أعضاء الجماعه فى جميع مفاصل الدولة، قائلة" المعجزة الإلهية حدثت بإدراك المصريين ضرورة الخروج لإسقاط وسحب الشرعية المشكوك فى الوصول إليها من الإخوان وفرض شرعية المصريين..ثم جاء 3 يوليو وإعلان الجيش المصري الامتثال لإرادة المصريين وسط لفيف من رموز هامة للدولة المصرية وكانت ثورة الخلاص من جماعه لا تريد الخير لمصر" .

ولفتت إلى أن كل ذلك كان البداية لمسيرة إنقاذ، لحماية مصر من حرب أهلية كانت مهددة أن تلحق بها مثلما جرى لأشقاء أعزاء من الدول العربية وكان الخطر يتزايد والتهديدات تتزايد، لتأتى ثورة 30 يونيو وتوقف كل تلك المخططات.

وتابعت قائلة" لتمضي مصر فى بناء دولة 30 يونيو...مرحلة بناء وتعمير واستعادة لوجه مصر الحضاري وإنهاء عار العشوائيات وإحياء الريف المصري..والقيام بمحاولات جادة لنشر العدالة الاجتماعية فى مقدمتها "تكافل وكرامة" وإحياء لمناطق الثروات المصرية مثل قناة السويس والتنمية اللوجيسيته والتى كانت مهددة بالخروج عن سيطرة مصر وتمكين واسع للشباب والمرأة وإعادة بناء قواتنا المسلحة لتصبح واحده من أقوى جيوش العالم.

واعتبرت "فؤاد" أن الدولة نجحت فى إحداث التوازن بالعلاقات الدولية وإعادة الريادة العربية وتعدد مصادر التسليح، مشددة أن المرأة عاشت عصرها الذهبي بتمكينها وعدم وجود استثناء يحرم مصر من كفاءاتها لأن الدولة أدركت أن الاستفادة من كفاءة وقدرات المرأة من أهم عوامل استقواء الدولة الجديدة، هذا بجانب إنهاء الجريمة الكبرى فى تاريخ مصر وهي البناء فوق الأراضي الزراعية، قائلة " كما تم تحويل مصر إلى دولة منتجة لا تعتمد على ما يزرعه الآخرون، لتنجح الدولة فى إحراز إنجازات هامة بمختلف القطاعات ومحور نجاحها يرتكز على إرادة هذا الشعب العظيم الذي يستحق أن تتوفر له جميع عوامل التمكين الذى لولاه ما كانت ثورة 30 يونيو...إرادة الشعب هي الحامية والمفتاح السحري لكل ما حدث فى مصر خلال هذه السنوات بالغة الخطورة من عمرها لذلك لابد أن تتوفر له كل أدوات الاستقرار والتمكين له وهو ما يؤمن به الرئيس السيسى ويعمل عليه ".

وأشارت سكينة فؤاد، إلى أن اجتماع خارطة الطريق كان لحظة تاريخية، حيث استجاب فيها الجيش المصرى لدعوة الشعب لإنقاذه من حكم الإخوان، موضحة أن ثورة 30 يونيو هو انتصار لإرادة المصريين على جماعة كانت ضمن أدوات ومخططات ما يحدث فى المنطقة من تفتيت وتخريب وإعادة ترسيم حدود و30 يونيو أنقذت مصر من حجم مؤامرات لا زالت مستمرة حتى الآن وتنكشف خطورتها تباعا، قائلة "ولكن إرادة هذا الشعب وإيمانه بمدى ضرورة ثورته التى وصفت أعدادها بغير مسبوقة فى تاريخ الثروات البشرية، خرج فيها الشعب المصرى ليستنقذ وطن وهويته الحضارية والثقافية والمدنية".