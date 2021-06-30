شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو ثورة البناء.. تنفيذ 14762 مشروعا للتنمية بمختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الدولة المصرية إعادة تصحيح المسار واستعادة السلطة للشعب مرة أخرى عقب التخلص من حكم جماعة الإخوان الفاشى، وذلك بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، بعدما خرجت جموع الشعب فى ثورة شعبية عارمة، وفى يوم الثامن من يونيو عام 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، لتنطلق الدولة لقفزات غير مسبوقة في كل مجالات التنمية، وانتشرت المشروعات القومية في كل شبر من أرض مصر.

وكشفت تقارير حكومية أنه يجرى خلال عهد الرئيس السيسي تنفيد 14762 مشروعا، يتكلفة تقديرية 2569,8 مليار جنيه، نوضح تفاصيلها فى النقاط التالية:

- قطاع الاستثمار يتم عمل فيه 39 مشروعا استثماريا بتكلفة بلغت 4827,9 مليون جنيه.

- فى التجارة والصناعة يتم تنفيذ 89 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 47182 مليون جنيه.

- بقطاع البترول 115 مشروعا بإجمالى استثمارات 15261 مليون.

- في القطاع الزراعي وصل لـ 224 مشروعا بإجمالى استثمارات 17000 مليون جنيه.

- فى قطاع السياحة وصل العدد لـ 101 مشروع بإجمالى استثمارات 410 ملايين جنيه.

- فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بناء 627 ألف وحدة، وجار تنفيذ 338,35 ألف باستثمارات 107 مليارات جنيه .

- فى قطاع التعليم يجرى تنفيذ 5026 مشروعا باستثمارات 31289 مليون جنيه.

- قطاع التعليم العالى تنفيذ 1484 مشروعا باستثمارات 17157 مليونا.

- وصلت فى قطاع الصحة 960 مشروعا، باستثمارات 81290 مليونا.

- شهد قطاع الطرق والكباري الانتهاء من 377 مشروعا باستثمارات 95,5 مليار جنيه.

- إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية منها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.