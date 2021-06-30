القصة الكاملة لاتهام أب بهتك عرض نجله بكفر الشيخ- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

في إحدى قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كانت "م.ع" تندب حظها العاثر، بعد علمها بهتك عرض ابنها على يد زوجها، المنفصل عنها.

اكتشاف الواقعة

في شهر يناير الماضي، تلقت الأم وتدعى "م.ع"، 32 عامًا، ربة منزل، اتصالًا هاتفيًا من بعض الأشخاص يقيمون في محافظة مطروح، طالبوها بضرورة الحضور لإنقاذ ابنها البالغ من العمر 11 عامًا، من يد والده، الذي اعتاد هتك عرضه.

تركت السيدة مسقط رأسها بمطوبس، وتوجهت إلى محافظة مطروح، وهناك احتضنت ابنها الذي بدت عليه علامات الإعياء، ولم تجد أمامها سوى العودة به إلى محل سكنها بكفر الشيخ.

تحرك ضد الأب

أهل الخير كما وصفتهم الأم، رشحوا لها محامي للوقوف بجانبها لمواجهة أفعال الأب، وتوجهت السيدة صحبة المحامي إلى محافظة مطروح، وحرروا محضر بقسم شرطة الضبعة حمل رقم 78 لسنة 2020، جنح، اتهموا فيه الأب بهتك عرض ابنه.

وقال محمد عبدالفتاح، محامي الأم، لـ"الخليج 365"، إنه بعد بلاغ الأم في مركز شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، بخصوص هتك عرض الأب المتهم لنجله، أثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي، والذي أثبت في تقريره أن هناك دلالات موضوعية تشير إلى حدوث وصحة الواقعة، وأن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من ملابس الطفل المجني عليه تخص الأب المتهم.

وأكدت الأم أن التحقيقات أثبتت صحة اتهاماتها لوالد المجني عليه، وقررت النيابة إيداع الابن دار رعاية تابعة للتضامن الاجتماعي بكفر الشيخ في قرية البكاتوش بقلين، لتأهيله نفسيًا، بعدما لحق به.

من جانبه أحال المستشار مصطفى سمرة، المحامي العام لنيابة مرسى مطروح الكلية، مبيض المحارة المتهم، إلى محكمة جنايات مطروح.

وحددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 15 يوليو 2021 لمحاكمته فيما أسند إليه، في أحداث القضية رقم 461 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الضبعة، والمقيدة برقم 326 لسنة 2021 جنايات نيابات مطروح الكلية.