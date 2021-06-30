الجيش الوطني الليبي ينفي تعرّض قاعدة "الويغ" الجويّة لهجوم

اسماعيل عبد الحي - نشر حساب المتحدث الرسمي بإسم "القيادة العامة للجيش الوطني الليبي" بيانا نفى فيه ما تردد عن تعرض مطار "الويغ" العسكري إلى هجوم.

ووصف البيان ما تداولته بهذا الشأن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "خبر كاذب وعار من الصحة".

ونقل البيان تأكيد "العميد ركن محمد الخازمي، ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب، أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العرببة الليبية".

ورأى الخازمي أن الغرض من مثل هذه الإشاعات يتمثل في "التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوببة وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوببة"، مشددا على أن "العملية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر وغرف العمليات العسكرية المختصة".

يشار إلى أن قاعدة "الويغ" الجوية تقع في جنوب ليبيا قرب الحدود مع تشاد، وتوصف بأنها قاعدة جوية إستراتيجية متقدمة في عمق الصحراء الليبية.

المصدر: LNAspox + روسيا اليوم