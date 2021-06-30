العراق.. تعطيل الدوام الرسمي بسبب موجة الحر الشديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مدن عراقية تعطيل الدوام الرسمي، فيما أعلنت أخرى تقليصه، لعدة أيام بسبب موجة من الطقس شديد الحرارة.

وأصدرت محافظات البصرة والنجف وديالى وذي قار وكربلاء والديوانية قرارات بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية، فيما أعلنت محافظة صلاح الدين تقليص الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تجاوزت 50 درجة مئوية، فضلا عن الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي بسبب تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وتعرض عدد من المحطات وخطوط نقل الطاقة لعمليات تفجير من قبل جماعات إرهابية.

وحذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقيين من الخروج من المنازل في أوقات الذروة بسبب موجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتي ستستمر حتى السبت المقبل.

وقال عامر الجابري مدير إعلام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الأربعاء، إن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة سبق أن حذر من أن الأسبوع الأخير من الشهر

الجاري سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وسط تعمق وازدياد منخفض الموسم الحراري على العراق وخاصة في المدن الجنوبية والوسطى.

وحسب المتنبئ الجوي لمطار البصرة الدولي صادق عطية فإن درجات الحرارة في عدد من المدن العراقية ستصل اليوم إلى ما بين 52-50 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.