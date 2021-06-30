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مصر ترصد أقل حصيلة لإصابات كورونا منذ 7 أشهر

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ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت حالات الإصابة المسجلة بفيروس في مصر تراجعها ، لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف
نوفمبر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل261 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 23 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد الحالات المسجلة يرتفع بذلك إلى 281031، من بينهم 16148 حالة وفاة.
كما أعلنت الوزارة تعافي 323 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210805 أشخاص. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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