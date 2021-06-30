مروحيات أردنية تنقل الرئيس الفلسطيني إلى عمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

وصلت مروحيات أردنية إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لنقل الرئيس محمود عباس، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبدالله الثاني.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، في تغريدة على موقعه الرسمي في “تويتر”: “يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقه، تأكيدا على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف، بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية”.

يأتي لقاء عباس وعبد الله عقب أيام على القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني.

وأكد الزعماء الثلاثة في البيان الختامي للقمة على أن “حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.