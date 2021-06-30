روحاني: لم ولن نسعى لحيازة السلاح النووي!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، إن الاتفاق النووي أثبت أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مضيفا ” لم ولن نسعى لحيازة السلاح النووي، والاتهامات الموجهة لنا باطلة”.

أكد روحاني اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة: “سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، ولن نتخلى عن حقوقنا”.

وتابع: الإدارة الأمريكية الحالية اعترفت أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان خطأ جسيما، مشيرا إلى أن “إدارة بايدن لا تزال تواصل ممارسة الحرب الاقتصادية التي بدأها ترامب ضد شعبنا”.

قال إن “الرئيس الأمريكي وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي، وشعبنا يتوقع تطبيق ذلك بشكل سريع”.

شدد روحاني على إجراءات العودة إلى الاتفاق النووي قائلا: “ينبغي أن تتم بسرعة سواء من جانبنا أو الجانب الأمريكي”.

أضاف: “أقول لشعبنا إن حكومتي لن تتساهل أو تتسامح في العودة إلى الاتفاق النووي”.

وأردف: “حكومتي استثمرت بقوة و دقة كافة الفرص للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لكن ثمة بعض القضايا ينبغي أن تحل”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.