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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي-أرشيفية

اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: “الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية”.

كما أشار إلى: “استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكدا أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.

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MO Nasa

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