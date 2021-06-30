الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: “الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية”.

كما أشار إلى: “استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكدا أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.