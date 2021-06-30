إسبانيا تفرض قيوداً على القادمين إليها.. من هذا البلد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 9:29 صباحًا

فرضت إسبانيا قيودا على الدخول إلى أراضيها من المملكة المتحدة، واستثنت من ذلك الأطفال ما دون سن السادسة من العمر، حيث سيحتاج الوافدون إلى إسبانيا من بريطانيا الآن إما إلى تأكيد قيامهم بالتطعيم الكامل، أو تقديم اختبار سلبي لكورونا.

وسيلغي هذا القرار آخر كان قد اتخذ في ايار وضعت بموجبه بريطانيا في قائمة الدول المعفاة من قيود الحجر الصحي.

لجأت إسبانيا إلى هذه التدابير التقيدية بسبب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، والوضع الوبائي المتدهور في المملكة المتحدة.

وحسب المعلومات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإسبانية، سيعفى الأطفال من دون سن السادسة من الاختبارات والتطعيمات.

يشار إلى أن المستششارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت قد اقترحت على زملائها في الاتحاد الأوروبي حظر دخول جميع المقيمين في المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا، بسبب تفشي السلالات الجديدة من كورونا في بريطانيا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.