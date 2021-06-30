زعيم ميليشيا العصائب يهدد أميركا: جاهزون للرد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بعد استهدافها ميليشيات موالية لإيران، هدد الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، الولايات المتحدة قائلا “جاهزون بشكل كامل للرد على أميركا”.

وفي انتقاد مبطن للأكراد، قال “قوى سياسية كثيرة أدانت الاعتداء لكن الطرف الكردي لم نسمع له تصريحا”.

قبيل تصريحات الخزعلي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الضربات التي أمر بتوجيهها كانت لحماية والدفاع عن سلامة أفراد القوات الأميركية، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها، إضافة إلى ردع إيران والميليشيات المدعومة منها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت بلاده”.

من جهته، نفى مسؤول كبير بالبنتاغون في تصريحات خاصة لـ”العربية” أن تكون هناك مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العسكرية التي وجهتها قواته الجوية لفصائل مدعومة من إيران في العراق وسوريا الاثنين.

غارات أميركية على مواقع لوكلاء طهران

يذكر أن 4 عناصر على الأقل من فصائل موالية لإيران قتلوا في ضربات جوية أميركية على الحدود العراقية السورية ليل الأحد/الاثنين.

وأعلنت ميليشيات الحشد الشعبي مقتل 4 من مسلحيها في الغارات الأميركية، وذلك بحسب “العربية”.