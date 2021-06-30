موجة حارة تجتاح كندا والوفيات تصل لـ233 شخصا

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

قال مسؤولون إن مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا سجلت ما يقرب من ضعف متوسط ​​الوفيات المعتاد بعد أن وصلت درجات الحرارة لمستوى غير مسبوق.



وبلغت درجات الحرارة 46.6 درجة مئوية خلال الأيام الأربعة الماضية "شديدة الحرارة".

وقال المسؤولون إن 233 شخصا على الأقل توفوا في المقاطعة الواقعة على الساحل الغربي بين يومي الجمعة والإثنين، بزيادة حوالي 100 عن المتوسط ​​المعتاد لفترة أربعة أيام مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد مع وصول المزيد من التقارير عن حالات الوفاة.

وكانت إدارة الطب الشرعي في كولومبيا البريطانية قالت يوم الإثنين إنه "منذ بداية الموجة الحارة أواخر الأسبوع الماضي، سجلت إدارة الطب الشرعي في كولومبيا البريطانية زيادة كبيرة في الوفيات المُبلغ عنها حيث يشتبه في أن شدة الحرارة ساهمت في ذلك".

وذكرت في بيان أن المسؤولين عن الطب الشرعي يجمعون الآن معلومات لتحديد سبب الوفيات وما إذا كان للحرارة دور فيها.

وقالت رئيسة الأطباء الشرعيين ليزا لابوانت في بيان إن التعرض للحرارة يمكن أن يؤدي لنتائج خطيرة أو مميتة، لا سيما لدى كبار السن والرضع والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة.

وأغلقت كولومبيا البريطانية المدارس والجامعات يوم الإثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.