وكالة: أمريكا تستكمل انسحابها من أفغانستان خلال أيام

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

قال مسؤولون أمريكيون، إن الجيش الأمريكي يبدو على بعد أيام فقط من استكمال انسحابه من أفغانستان، قبل الموعد المحدد في 11 سبتمبر المقبل.



ولم تشمل عملية الانسحاب القوات التي ستبقى لحماية الدبلوماسيين والسفارة الأمريكية في أفغانستان، وقد تتولى مهام المساعدة في تأمين مطار كابول.

وبحسب المصادر الأمريكية، فمن المقرر أن يبقى في أفغانستان نحو 650 عسكريا أمريكيا لحماية السفارة.

وتوقفت السلطات الأمريكية عن نشر تفاصيل بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، بعد انسحاب 50% من القوات والمعدات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهدت بإتمام الانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

موعد الانسحاب الأمريكي يحل مع ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أي بعد مضي 20 عاما على وجود القوات الأمريكية هناك.

وتردد أن موعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد يكون الرابع من يوليو/تموز المقبل، الموافق للعيد الوطني في الولايات المتحدة.

وربطت دول الحلف الأخرى خططها للانسحاب بالخطط الأمريكية.

ويأتي ذلك فيما تسيطر حركة طالبان على مناطق جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققتها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.

وكثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو/آيار الماضي.

وحذرت واشنطن حركة طالبان من استمرار هجماتها للسيطرة على مناطق في جميع أنحاء أفغانستان، مهددة بضربات مع تواصل انسحاب القوات الأمريكية.