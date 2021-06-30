شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مهاجرين في انقلاب قارب قبالة لامبيدوسا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأربعاء أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، عندما انقلب قارب، كان يقل مهاجرين، قبالة ساحل جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية.

وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 48 شخصا، بعد أن انقلب القارب، على بعد حوالي تسعة كيلومترات من لامبيدوسا، حسب الوكالة. وتم نقل الناجين وجثث الضحايا إلى الجزيرة.

وأضافت الوكالة أن 256 مهاجرا آخرين وصلوا إلى الجزيرة، اعتبارا من الساعة الثالثة والنصف صباحا(0130 بتوقيت جرينتش). وكانوا يسافرون على متن أربعة قوارب، وتمكن واحد منها فقط، ، كان يقل تونيسيين، من الوصول إلى الميناء بدون مساعدة.