شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات في كولومبيا مع موجة الطقس الحار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا سجلت ما يقرب من ضعف متوسط ​​الوفيات المعتاد بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 46.6 درجة مئوية خلال الأيام الأربعة الماضية "شديدة الحرارة".

وقال المسؤولون أمس الثلاثاء إن 233 شخصا على الأقل توفوا في المقاطعة الواقعة على الساحل الغربي بين يومي الجمعة والاثنين، بزيادة حوالي 100 عن المتوسط ​​المعتاد لفترة أربعة أيام مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد مع وصول المزيد من التقارير عن حالات الوفاة.

كانت إدارة الطب الشرعي في كولومبيا البريطانية قالت يوم الاثنين إنه "منذ بداية الموجة الحارة أواخر الأسبوع الماضي، سجلت إدارة الطب الشرعي في كولومبيا البريطانية زيادة كبيرة في الوفيات المُبلغ عنها حيث يشتبه في أن شدة الحرارة ساهمت في ذلك".

وذكرت في بيان أن المسؤولين عن الطب الشرعي يجمعون الآن معلومات لتحديد سبب الوفيات وما إذا كان للحرارة دور فيها.

وقالت رئيسة الأطباء الشرعيين ليزا لابوانت في بيان إن التعرض للحرارة يمكن أن يؤدي لنتائج خطيرة أو مميتة، لا سيما لدى كبار السن والرضع والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة.