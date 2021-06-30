حقوقيات يمنيات من جنيف: الحوثيون «دواعش» وعلى المجتمع الدولي التحرك

انطلقت الاثنين 28 يونيو أعمال ندوة «أوضاع المرأة اليمنية في ظل الانقلاب، انتهاكات واعتقال وتنكيل» في مؤكز المؤتمرات في جنيف، ترأست الجلسة د.وسام باسندوة، رئيس تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، واستهلت كلمتها بالحديث عن المرأة اليمنية وعن انتهاكات وجرائم الحوثي بحق المرأة، وشددت على أن للمرأة اليمنية خصوصية مميزة بالمجتمع اليمني و لكنها الآن أصبحت معتقلة لدى سجون الحوثي، وبجهود المنظمات الحقوقية اصبح ملف النساء في أروقة مجلس الامن، واصبح الحوثي في قوائم العقوبات.

تحدثت نورا الجروي، رئيس تحالف نساء من اجل السلام في اليمن، عن انتهاكات الحوثي بحق النساء وذكرت ان جرائم الحوثي تجاوزت القوانين الدولية التي تؤكد على حماية النساء في النزاع والحرب، ولفتت الى انها عملت في ملف النساء منذ ثلاث سنوات حيث تم اصدار تقارير دولية عن النساء عبر مجلس خبراء مجلس الامن وتم رصد حالات الاعتقال والاغتصاب والتشريد والعنف والاحكام الجائرة كحكم أسماء العميسي، وحكم الاعدام على زعفران زايد.

وبحسب تقرير النساء في سجون الحوثي الذي تم اصدارة بالتعاون مع تكتل 8 مارس من اجل نساء اليمن ومنظمة الاتجار بالبشر ومنظمة تحالف نساء من اجل السلام في اليمن فقد بلغ عدد المعتقلات 1181 معتقلة منهن: 274 حالة إخفاء قسري، 292 معتقلات هنّ من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و 246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني.

كما وثّق التقرير 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، ومن حيث الفئة العمرية للمعتقلات، بلغ عدد المعتقلات تحت سن 18 أكثر من 293 حالة، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع امهاتهم المعتقلات.

ولفتت الجروي إلى استهداف الأقليات من البهائيات واليهودية والمسيحية، وتفاوت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، إذ تعرضت النساء المعتقلات للاغتصاب تحت مسمى التطهير، وتنوعت آليات التعذيب كالضرب والصعق الكهربائي والتشويه في المناطق الحساسة. كما تحدثت عن انتصار الحمادي عارضة الأزياء التي قامت ميليشيا الحوثي مؤخرا باعتقالها، و لمياء الحكمي التي قال الحوثي انها رمت بنفسها من الدور الثاني وادى ذلك الى اعاقتها.

وختمت كلمتها بتوصيات للمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لاطلاق سراح جميع النساء في سجون الحوثي وإدانة مايقوم به الحوثي ودعت إلى تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية لارتكابها جرائم حرب ضد النساء، وأيضا فتح تحقيق دولي حول أسماء وقيادات متهمة بتعذيب النساء، وأخيرا توفير برنامج حماية للناجيات من سجون الحوثي.

من جانبها تحدثت الدكتورة أروى الخطابي، رئيس منظمة الكرسي المكسور لضحايا الالغام في اليمن عن قرارات تقييد الحريات الشخصية للمرأة اليمنية وذكرت انواعاً مختلفة لانتهاكات حقوق المرأة في اليمن ابتداء من عام 2014 مثل القتل والتعذيب و الاعتقال والإخفاء القسري ومصادرة الحقوق المادية والمعنوية، والانتهاكات بالتدخل السافر في الحقوق الفردية للمرأة و اصدار القرارات التعسفية في الشؤون الشخصية.

ولفتت الى ان الميليشيا الحوثية اصدرت اكثر من 13 نوع من القرارات التي تقيد المرأة وتنتهك حقوقها وكرامتها منها : الحرمان من الحقوق الأساسية وفصل عدد كبير من الموظفات والعاملات في القطاعين الحكومي والخاص، حرمان النساء من ارتياد الأماكن العامة، قرارات بحرمان النساء من حق التنقل والسفر، و تحديد الملابس وتغطية الوجه في الأماكن العامة، و إجراءات متعددة لتغطية صور النساء على اللوحات الإعلانية، ومنع الاحتفالات المختلطة للتخرج من الجامعات وتحديد اوقات الاعراس والمناسبات ومنع النساء من استعمال وسائل تنظيم الإنجاب، وتحديد المهور، ومصادرة الاموال والممتلكات النسائية .

إلى ذلك، أوضحت التشابه بين تعليمات داعش وتعليمات الحوثي حول ملابس الأطفال، وتحدثت عن تأسيس كتيبة نسائية جديدة من قبل الحوثي تحت مسمى كتيبة البتول مهمتها مراقبة النساء في الاعراس سواء في القاعات او في البيوت ومراقبه ملابسهن وتصرفاتهن، وتقوم كل من الحوثيات ام عقيل الشامي وام محمد جحاف بتدريب الكتيبة الحوثية الجديدة على اعمال المراقبة والاستجواب والاعتقال.

وفي حديثها، ذكرت إيرينا تسوكرمان، محامية ومختصة في شؤون الأمن القومي، ان الحوثيين مستمرون وقد أصبحوا أكثر جرأة في تصديهم للحقوق والحريات الأساسية للمرأة، مثل زيادة حظر شراء وسائل منع الحمل دون وجود الزوج والعنف ضد النساء في السجون، والعنف الجنسي كوسيلة من وسائل الإرهاب والترهيب، وحملات دعائية قاسية ضد شخصيات معروفة مثل الناشطة زعفران زيد، وقالت: إن أيديولوجية الحوثيين ليست جديدة، فهي متجذرة في الممارسات القديمة وبعض التقاليد القبلية المتطرفة، لكنها تغذيها بالنموذج الخميني، الذي يوظف النساء كجزء من القمع المنهجي ضد النساء الأخريات.

على نحو متزايد، أصبح الحوثيون أكثر شبهاً بداعش في تشويه سمعتهم ومحو هويات النساء وقدرتهم على المشاركة في الفضاء المفتوح، ناهيك عن الدفاع عن أنفسهم ضد الانتهاكات. وتفقد النساء أي حق في أن يكون لهن صوت اجتماعي؛ وذلك طال حتى النشطاء الذين يناضلون من أجل قضايا إنسانية غير سياسية إلى حد ما تتعلق بالنهوض بالمرأة يُنظر إليهم على أنهم محرضون.

وبحسب تسوكرمال فإن الحوثيين يقومون الآن ببناء جدران إسمنتية للفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وفي غضون ذلك ، هنالك عشرات إن لم يكن مئات النساء محتجزات دون تهم في سجون الحوثيين السرية، يتعرضن للتعذيب والإذلال الوحشي. يتم اختطاف البعض بعد رفضهم أن يصبحوا مخبرين أو الانضمام إلى الزينبيات، على غرار الجماعات الإيرانية، كما زاد الاتجار بالبشر بشكل كبير في ظل حكم الحوثيين، لكن نادرًا ما تتم مناقشة هذا الجانب وكيفية تحول الاتجار بالبشر إلى تجارة المخدرات التي تحفز اقتصاد الظل الحوثي وتزيد من زعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه نساء الأقليات والمهاجرات من إفريقيا مزيدًا من التدقيق ، وهم عرضة للاستهداف التعسفي الإضافي من قبل الحوثيين.

ذكرت انه هناك عدم استجابة من المجتمع الدولي لما يحدث في اليمن ومؤخرا اعلنت إدارة بايدن أن الحوثيين لديهم شرعية في اليمن ، ولم تفعل شيئًا لمحاسبتهم على هذه الانتهاكات الحقوقية الشنيعة. لم يُعاقب أي مسؤول حوثي على أساس انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها ضد المرأة.

فوزية احمد، مديرة قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء، ومعتقلة سابقا في سجون الحوثي، روت تجربتها كمديرة قسم النساء في السجن المركزي وقالت :عملت في السجن المركزي منذ 18 سنة الى 2019 بعد انقلاب الحوثي تم تغيير النظام والقوانين واللوائح و تغيير كل شيء وقد منعت المنظمات ومنع توكيل السجينا لمحامين وفرض توكيل المحامي عبرهم. بعد وفاة علي صالح تم بناء سجن داخل سجن النساء يتم فيه سجن النساء بصورة غير رسمية بدون أي أوامر او بيانات ويتم وضعهن في السجون السرية حيث يتم اختطافهن من الشوارع والأماكن العامة، يتم حبس نساء حوامل ومرضعات وحرمانهن من أبسط الحقوق كالمواد الغذائية والحليب ومنع دخول مستلزمات الأطفال ومنع الزيارات والتواصل مع الأهالي ويتم أخذ أطفال السجينات الى الجبهة ويتم اجبار السجينات على خروج يوم الجمعة الى قبر بدر الدين الحوثي للتكفير عن جرائمهن وتطهيرها.

كما ذكرت انه تم تغيير الصلاة الرسمية وتم فرض صلاة جديدة على السجينات، وندوات ثقافية وتوعوية واحضار ملازم وكتيبات عبدالملك الحوثي ليتم تدريسها للسجينات، كما ان السجون الخاصة والسرية كانت بيوت وفلل خاصة بالمسؤلين السابقين يتم فيها اعتقال النساء والأطفال والرجال، وعن اعتقالها واطفالها قالت إنه استمر لمدة 3 شهور، وتعرضت له لانها اخبرت احدى الأمهات ان ابنتها معتقلة بسجن خاص. وذكرت ان عدد الأطفال في السجن السري اكثر من 30 طفل وفي السجن العام 40 طفل، تم اطلاق سراحها بشروط معينه ومنها ان لا تخرج من اليمن وعدم التواصل مع أ.نورا الجروي وعمل تدرييب الزينبات على العمل في السجن.

بالإضافة إلى ما سبق، شهدت الندوة مشاركات متنوعة، بينها مشاركة لمجدي الاكوع، امين عام التكتل الدولي للحقوق والحريات، انتقد فيها عدم تدخل الدول الاوربية وامريكا لوقف انتهاكات الحوثي في اليمن، وقال إن المرأة اليمنية هي المتضررة الرئيسية، وهناك تدليس حوثي يروج لنفسه في الغرب ولكن العالم يدرك كل مايحدث في اليمن ولكن وفق مصالح سياسية مع ايران يتجاهل مايحدث في اليمن.

وقدم نبيل الاسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، في مداخلته مقترحاً لعمل وحدة خاصة بالرصد الإعلامي كتكوين رابطة صحفيين متخصصة بقضايا النساء.