إحباط عملية إرهابية والقبض على منفذها في الموصل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من قيادة عمليات الحشد في محافظة نينوى أحبطت عملية إرهابية بالموصل واعتقلت قياديًا بارزًا بداعش كان يحاول تنفيذها".

وأضافت، ان "عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي بأن داعشيا كان يروم تنفيذ عملية إرهابية في مركز قضاء الموصل، ووفقا لمذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي".

