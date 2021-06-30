انت الان تتابع خبر إحباط عملية إرهابية والقبض على منفذها في الموصل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، احباط إرهابية في الموصل واعتقال قياديًا بارزًا بداعش.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من قيادة عمليات الحشد في محافظة نينوى أحبطت عملية إرهابية بالموصل واعتقلت قياديًا بارزًا بداعش كان يحاول تنفيذها".
وأضافت، ان "عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي بأن داعشيا كان يروم تنفيذ عملية إرهابية في مركز قضاء الموصل، ووفقا لمذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي".
وأضافت، ان "عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي بأن داعشيا كان يروم تنفيذ عملية إرهابية في مركز قضاء الموصل، ووفقا لمذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي".