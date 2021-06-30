انت الان تتابع خبر ماذا يدور في غرفة ملابس ريال مدريد؟ حارس منتخب بلجيكا يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الصحيفة، يرى كورتوا، أن أكثر اللاعبين الذين يعبرون عن مشاعر الغضب والسخط عند الخسارة في المباريات هما الإسبانيان ناتشو فرنانديز وداني كارفخال، ونجم خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال حارس نادي تشلسي السابق إن أولئك اللاعبين الثلاثة " مثل الخل لأنهم لا يحبون الخسارة ويعبرون عن غضبهم نوعا ما".



أما الذين يشيعون جوا من المرح والفكاهة في غرفة الملابس فيأتي مقدمتهم، وفقا لكورتوا، كل من قائد الفريق السابق، سيرخيو راموس، والنجم البرازيلي مارسيلو، متابعا: " (النجم الألماني) توني كروس يدلي بتصريحات مضحكة ولكن جافة".

وأشاد كورتوا كذلك بأناقة راموس والمهاجم الإسباني، ماركو أسينسو، قائلا إنهما يتمتعان بذوق جيد في اختيار الملابس.

من جانب آخر، أشاد مدرب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز، بأداءكورتوا، عقب فوز "الشياطين الحمر" على البرتغال بهدف وحيد، في ثُمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.



وقال مارتينيز في مقابلة مع قناة بلجيكية: «لقد أعجبني أداءه ومراوغته (للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ). وهو بالمستوى نفسه الذي يخوله لأن يكون أفضل حارس في البطولة كما فعل في مونديال 2018، وربما أكثر".

وكان كورتوا، قد تمكن من مرواغة رونالدو، الذي تقدم للضغط على حارس المرمى في الدقيقة 41. ووقتها غير حارس المرمى البلجيكي اتجاهه وتخلّص من "الدون البرتغالي" ليمرر كرة قصيرة الى يوري تيليمانس، الذي أرسلها بدوره إلى يان فيرتونغين، ليرسلها الأخير بركلة طويلة الى النجم روميلو لوكاكو في العمق، قبل أن تنتهي تلك التمريرات اللعبة بتسديدة قوية من تورغان هازارد، وليحقق الفوز لفريق بلاده.

واعتبر مارتينيز، مرواغة كورتوا لرونالدو "دليل ثقة بالنفس".

يشار إلى أن منتخب بلجيكا سيواجه إيطاليا في أقوى مواجهات دور الربع نهائي بطولة اليورور.