مسؤولة إيرانية تسخر من الحرس الثوري: أمريكا ليست بحاجة للقاحاتكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مسؤولة إيرانية تسخر من تصريحات للقائد العام لمليشيات الحرس الثوري وتعري ادعاءات استعراضية كاذبة أمام الشعب.

مينو محرز، عضو اللجنة الحكومية الإيرانية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى لقاحات الحرس الثوري.

جاء ذلك في معرض ردها على تصريحات أدلى بها، الأحد، القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وزعم فيها أن جهازه "مستعد لتصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تنتجها إيران".

وقالت محرز في حديث لموقع "امتداد نيوز" الإصلاحي، إن "الولايات المتحدة نفسها لديها ما يكفي من اللقاحات ولا تحتاج إلى اللقاحات التي ينتجها الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت في تصريحات صحفية طالعتها ”الخليج 365”: "نأمل أن نكون قادرين على استخدام اللقاحات المحلية في أسرع وقت ممكن وتطعيم شعبنا لأن هناك نقصًا حقيقيًا في اللقاحات بالعالم".

وكشفت المسؤولة الإيرانية التي تعمل على إنتاج بعض اللقاحات في البلاد: "نعيش في الموجة الخامسة من تفشي كورونا وعلينا أن نمنع التجمعات؛ لأن المتغيرات الجديدة للفيروس لديها معدل انتقال مرتفع للغاية".

وتعد إيران واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا الذي ظهر بالبلاد في 19 فبراير/ شباط 2020، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 3 ملايين و192 ألفا و809 أشخاص، كما ارتفعت الوفيات إلى 84 ألفا و127 شخصاً.



ولا تزال بعض المنظمات الطبية تشكك بالأرقام التي تعلنها وزارة الصحة الحكومية عن الوفيات والإصابات بشكل يومي، وتؤكد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير مما يتم الإعلان عنه.

وحتى الآن، بلغ عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيران 5 ملايين من أصل 85 مليونا عدد سكان البلاد.

وتتهم حكومة الرئيس حسن روحاني الذي ستنتهي ولايته في أغسطس/ آب المقبل، واشنطن بإعاقة عملية الإسراع في شراء اللقاحات الأجنبية بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقب انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، تلقى الجمعة الماضي، الجرعة الأولى من لقاح "إيران بركت" المضاد لكورونا والمصنّع محليًا.