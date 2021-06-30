دولة الإمارات: الحل السياسي الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

رحّبت دولة الإمارات، بإعلان وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي في إثيوبيا، مؤكّدة أنّ الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أنّ هذا القرار يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الإثيوبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في السلام والازدهار، مشيرة إلى أنّ الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.



كما أعرب الاتحاد الأوروبي، عن ترحيبه، إعلان وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي الإثيوبي. وقال الناطق باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، في بروكسل، إنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار مصحوباً بوصول فوري وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من النزاع في المنطقة.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت في بيان، أول من أمس، وقفاً فورياً لإطلاق النار مع القوات المتمردة في إقليم تيغراي شمال البلاد، موضحة أنّها وافقت على عرض لوقف إطلاق النار من الإدارة المؤقتة في إقليم تيغراي.

وأضاف البيان، إنّ وقف إطلاق النار سيمكّن المزارعين من حرث أرضهم ومنظمات الإغاثة من العمل من دون أي تحركات عسكرية حولها والتواصل مع العناصر المتبقية من جبهة تحرير شعب تيغراي التي تسعى إلى السلام، مشيراً إلى أنّ وقف إطلاق النار سيستمر حتى نهاية موسم الزراعة المقررة في سبتمبر المقبل. وطالب ابراهام ديلاي، رئيس حكومة الإقليم، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، بوقف فوري للأعمال العدائية قائلاً: «ندعو إلى وقف لإطلاق النار».

ومن المنتظر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الوضع في إقليم تيغراي. وفيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا وبريطانيا إلى عقد اجتماع، قال دبلوماسيون، إنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة. وأفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في إنهاء القتال، مشيراً إلى أنّ الوضع في إقليم تيغراي مقلق للغاية.