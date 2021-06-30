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بالأرقام.. اعرف كيف تطور الإنفاق الحكومى على قطاع البحث العلمى خلال 6 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى تطورا ملحوظا خلال 6 سنوات مالية بداية من العام المالى 2016/2017 وحتى موازنة العام المالى 2021/2022.

 

ونستعرض فيما يلى وبالأرقام تطور الإنفاق على قطاع البحث العلمى خلال 6 سنوات وذلك من واقع موازنات السنوات المالية:

 

إجمالى موازنة عام 2016/2017 بلغ نحو 2.8 مليار جنيه

إجمالى موازنة عام 2017/2018 بلغ نحو 3 مليارات جنيه

إجمالى موازنة عام 2018/2019 بلغ نحو 3.04 مليار جنيه

إجمالى موازنة عام 2019/2020 بلغ نحو 3.7 مليار جنيه

إجمالى موازنة عام 2020/2021 بلغ نحو 3.8 مليار جنيه

إجمالى موازنة عام 2021/2022 بلغ نحو 4.5 مليار جنيه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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