لمواجهة كورونا.. تونس تمنع التجوال في كل البلاد من الساعة 8 مساء

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية منع التجوال ابتداء من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي، عوضا عن الساعة العاشرة ليلا، وذلك في ظل تطور الوضع الوبائي في البلاد.



كما أكدت رئاسة الحكومة في بيان لها، إثر اجتماع رئيس الحكومة هشام المشيشي بأعضاء الهئية الوطنية لمجابهة وباء كورونا، أنه تقرر تأجيل أو إلغاء كل التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وتابعت أنه تقرر الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.

وشددت على تطبيق كل البروتوكولات الصحية بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة.

وأعلنت أنه تقرر تنظيم سير عمل الإدارات الحكومية عبر نظام العمل عن بعد ومنح عطل الاستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو/تموز إلى 21 من الشهر ذاته، إضافة إلى إقرار التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث، باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال.

كما تقرر تكثيف حملات التقصي الميداني للإصابات بفيروس كورونا وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعا للوباء في 14 يوما الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية.

كما دعت رئاسة الحكومة المتطوعين إلى معاضدة جهود وزارة الصحة، وخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح وحملات التقصي عبر التسجيل بالمنصة المخصصة للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الأضحى.