شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 18 إصابة بكورونا بينهم 9 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ تسع حالات أيضا، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91780 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.