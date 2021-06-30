سبعة قتلى وفقدان 11 إثر انقلاب عبارة في إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول اليوم الأربعاء إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 11 آخرون بعد انقلاب عبارة بالقرب من الميناء في جزيرة بالي الإندونيسية.



وأوضح جيدي دارمادا رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالي أن التيارات القوية تسببت في انقلاب العبارة "كي إم يونس" على جانبها وانقلابها بينما كانت على وشك الوصول إلى ميناء جيليمانوك خلال رحلة قصيرة من ميناء كيتابانج فى جزيرة جاوة فى وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وأضاف أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 39 شخصا.

وقال: "تركيزنا ينصب الآن على العثور على المفقودين".

ويُعتقد أن جميع الركاب مواطنون إندونيسيون.