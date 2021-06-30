اخبار العالم

مصر تسجل أدنى مستوى لإصابات كورونا منذ أكثر من 7 أشهر

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل أدنى مستوى لإصابات منذ أكثر من 7 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في مصر تراجعها، لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل261 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 23 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد الحالات المسجلة يرتفع بذلك إلى 281031، من بينها 16148 حالة وفاة.

 

كما أعلنت الوزارة تعافي 323 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210805 أشخاص.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا