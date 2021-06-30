شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل أدنى مستوى لإصابات كورونا منذ أكثر من 7 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في مصر تراجعها، لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل261 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 23 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد الحالات المسجلة يرتفع بذلك إلى 281031، من بينها 16148 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 323 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210805 أشخاص.