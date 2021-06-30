شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش اليوم عدد من طلبات الإحاطة عن مشكلات محافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بمحافظة القليوبية، منها ما يرتبط بعدم وجود سائقين معينين على درجات وظيفية ثابتة لقيادة المعدات الثقيلة التابعة لحى غرب وشرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاستعانة بسائقين باليومية، وآخر لانتشار القمامة بالحي ومحاسبة المقصرين من متعهدى القمامة، بجانب نظر توقف أعمال تطوير شارع 135 الرئيسي بحي شرق – مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بالرغم من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

كما تنظر اللجنة طلبات إحاطة أخرى، ترتبط بالقرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنع المكافآت الخاصة بالأطقم الطبية وتوقيع الجزاءات العشوائية دون سند قانوني على بعض الإدارات والأطقم الطبية، بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة القليوبية، فضلاً عن إلغاء العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحديد أسباب تراجع إدارة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة وغياب دور قيادات المحافظة عن الرقابة عليها، وآخر بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وذلك وفقاً لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، مما ترتب عليه تحمل المواطنين للمزيد من الأعباء المالية، فضلاً عن الإخلال بمصالح الدولة واسترداد حقوقها.

وتواصل اللجنة نظرها لطلبات الإحاطة المتعلقة بالمحافظة، منها ما يتعلق بالطرق والصرف الصحى، وعدم إعادة الشيء لأصله لعدد من الطرق (مدخل الأربعين – شارع الوحدة الصحية بالخرقانية – مسلم – الحيمي)، وعدم البت النهائي في سعر متر أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل القري والعزب التابعة لمركز القناطر الخيرية، فضلاً عن عدم نقل الأسواق العشوائية، وأخرى ترتبط بتأهيل وتبطين الترع.

وفى السياق ذاته، تنظر اللجنة طلبات إحاطة، بشأن عدم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قرى الوحدة المحلية ببتمدة – مركز بنها - محافظة القليوبية، وعدم تخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ بعض المشروعات، عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمدينتي، ومركزي بنها، وكفر شكر والقرى والعزب والتوابع التابعة لهما، مما أدى إلى انتشار البناء المخالف والمناطق العشوائية الغير مخططة/ استكمال إجراءات تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينتي، ومركزي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية حتى يتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالحدود الإدارية الجديدة للعرض على اللجنة المختصة بالأحوزة العمرانية، وارتفاع أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بمركزي بنها وكفر شكر محافظة القليوبية، مقارنة بأسعار التصالح في المراكز الاخرى بالمحافظة.