شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات دولية من خطر الهجمات الإرهابية فى غرب أفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوربى لمكافحة الإرهاب الضوء على خطر الهجمات الإرهابية فى أوروبا، حيث أشارت إلى تحذيرات الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات الإرهابية فى منطقة غرب أفريقيا.

وبحسب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المنطقة، فإن معدل الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وزادت الهجمات الإرهابية بمقدار خمسة أضعاف في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ عام 2016.