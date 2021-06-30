233 وفاة في كندا بسبب موجة الحر القياسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت السلطات الكندية بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد إلى 233 حالة

على الأقل منذ يوم الجمعة حتى أمس الأول الاثنين، معظمهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقالت الشرطة الكندية الثلاثاء إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم جراء ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بغرب البلاد.

وأعلنت الشرطة أن السلطات تلقت بلاغات بحدوث أكثر من 25 وفاة مفاجئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت إن الحرارة الشديدة تعتبر سببا مساهما في معظم الحالات. وهناك العديد من كبار السن من بين أولئك الذين لقوا حتفهم.

وفي ليتون بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وصلت درجات الحرارة إلى 9ر47 درجة مئوية يوم الاثنين، محطمة الرقم القياسي الكندي، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية على تويتر.

وسجلت العديد من الأماكن في أميركا الشمالية، بما في ذلك ولاية أوريجون في غرب الولايات المتحدة، درجات حرارة قياسية محلية أعلى بكثير من 40 درجة مئوية خلال موجة الحر الأخيرة.









