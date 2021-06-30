تقرير يكشف عن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها تركيا

ذكرت صحيفة دنيا أن أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في تركيا ارتفعت في يونيو بعد أن خففت الحكومة الإغلاق على السكان في بداية الشهر.

تنعكس الخسائر الكبيرة في معدل دوران الشركات والقفز في أسعار المواد الخام أثناء الوباء على التكاليف التي يتحملها المستهلكون.

وقالت دنيا إن إجمالي ارتفاع الأسعار يصل إلى 30 في المائة في صناعة الأغذية والمشروبات، وأكثر من 20 في المائة للملابس و40 في المائة في أماكن الإقامة.

ويبحث المستثمرون في أسواق الأسهم والعملات في تركيا عن مؤشرات على أن التضخم في البلاد بلغ ذروته بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في يوليو أو أغسطس للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي. وانخفضت الليرة إلى مستويات قياسية متتالية خلال العامين الماضيين حيث أبقى البنك المركزي المتشائم أسعار الفائدة بالقرب من التضخم السنوي أو أقل منه.

كان قطاع الأغذية والمشروبات من بين أكثر القطاعات تضررًا من الوباء لأن الشركات مغلقة منذ ما يقرب من 15 شهرًا، باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل، والتي شكلت حوالي 5 في المائة من المبيعات العادية، وفقًا لدنيا.

وقال ممثلو الصناعة إنه في غضون ذلك، ارتفع سعر المواد الخام بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وتعكس الزيادات الأخيرة في الأسعار حوالي نصف ذلك فقط.