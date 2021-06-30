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رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي يهاجم أردوغان بسبب سياساته

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للشباب  أن يتزوجوا.

 

 وقال باباجان: “السيد الرئيس يدعو الشباب إلى الزواج كلما سنحت له الفرصة. يقول أحد المواطنين إن لديه ابنًا يبلغ من العمر 27 عامًا، كيف سيتزوج هذا؟ ليس لديه عمل ولا مال. هذه هي مشاكل آباء شبابنا الذين بلغوا سن الزواج”.

 

 وأوضح باباجان أن أغلب الشباب يعيشون من مصروف الجيب الذي يحصلون عليه من عائلاتهم، وأن الشباب الذين انخرطوا في الحياة العملية يعملون بأجور منخفضة للغاية، وبالتالي كيف يمكن للشباب أن يكونوا أسرة في هذه الحالة؟

 

 وتابع باباجان: “لا يستطيع الشباب العثور على عمل؛ لأنك تكسر عجلة الاقتصاد، وهم مقيدون في منازلهم واحد من كل أربعة شبان ليس في المدرسة ولا في العمل؛ بل في المنزل. في البلد الذي تحكمه، الشباب عاطلون عن العمل وخائفون ويائسون إذا كنت تدير الدولة بتوقيع واحد وبقول واحد دون استشارة أحد، فعليك أن تقبل أنك المسؤول الوحيد من كل السلبيات”.

 

 وتجاوز تعداد البطالة في تركيا 4 ملايين عاطل عن العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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