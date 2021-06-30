شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: مصرع 7 وفقدان 11 في حادث انقلاب عبارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول اليوم الأربعاء، إن سبعة أشخاص

لقوا حتفهم وفقد 11 آخرون بعد انقلاب عبارة بالقرب من الميناء في جزيرة بالي الإندونيسية.

وأوضح جيدي دارمادا رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالي، أن التيارات القوية تسببت في انقلاب العبارة "كي إم يونس" على جانبها وانقلابها، بينما كانت على وشك الوصول إلى ميناء جيليمانوك خلال رحلة قصيرة من ميناء كيتابانج فى جزيرة جاوة، فى وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وأضاف أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 39 شخصا،

قائلا: "تركيزنا ينصب الآن على العثور على المفقودين"، فيما يُعتقد أن جميع الركاب مواطنون إندونيسيون.