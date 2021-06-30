شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما فى خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونستعرض فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول المشروعات المتوسطة في مصر: